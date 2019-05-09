Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России

В России проживает около 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей. Такие данные предоставили в Минтруде со ссылкой на Пенсионный фонд России по состоянию на 1 апреля 2019 года.

Тружеников тыла на сегодняшний день насчитывается 762,6 тыс. человек. Бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103,7 тыс. человек. При этом совершеннолетних узников фашизма осталось только 144 человека.

Вдов инвалидов и участников войны — 240,4 тыс. человек. Участников Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны, — 75,5 тыс. человек. Награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 96,3 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что в 2019 году общий размер пенсии, ежемесячных денежных выплат и дополнительного материального обеспечения составляет до 43,5 тыс. рублей. Это почти в пять раз выше прожиточного минимума пенсионера.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан. Так, начиная с 2019 года эту выплату будут получать россияне, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны (ВОВ).