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Осьминог в прямом эфире вцепился в лицо блогера при попытке его съесть

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Фото: youtube.com
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Осьминог вцепился в лицо девушки — кулинарного блогера прямо во время онлайн-трансляции.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ в четверг, 9 мая, видно, как морской обитатель крепко ухватился за лицо молодой китаянки, после того как она попыталась съесть его заживо.

Девушка, которая, по данным британского таблоида Daily Mail, проживает в городе Ляньюньган и любит полакомиться морепродуктами, попыталась снять моллюска. В какой-то момент она начала плакать и даже кричать от испуга. В конечном счете блогеру удалось оттянуть осьминога, присосавшегося к ее голове.

«Съем его в следующем видео. Мое лицо изуродовано!» — сказала китаянка, держа морского обитателя в руках.

27 декабря сообщалось, что девочка в Австралии подарила своему отцу две ракушки, в которых находились одни из самых ядовитых существ в мире — синекольчатые осьминоги.

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