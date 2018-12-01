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Дайверы засняли битву осьминога и иглобрюхой рыбы на Сейшелах

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Фото: youtube.com/Nat Geo WILD
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На Сейшелах, у побережья острова Фрегат, дайверы Крис Тейлор и Кэрри Миллер осматривали коралловый риф, когда заметили ожесточенную схватку между осьминогом и иглобрюхой рыбой. Битву им удалось заснять на видео, сообщает National Geographic.

Как видно на записи, осьминог сперва попытался затащить иглобрюхую рыбу в щель между кораллами. Однако жертва решила не сдаваться, вела себя агрессивно и раздулась, как делают все представители данного вида рыб в случае опасности. Дайверы наблюдали за происходящим около 15 минут, после чего они уплыли, так и не узнав, кто вышел из битвы победителем. 

Иглобрюхие рыбы могут раздуваться до огромных размеров, заглатывая воду. Это делает их практически неуязвимыми. Если какой-нибудь крупный хищник попытается проглотить рыбу в этот момент, то она застрянет в его глотке. 

В марте сообщалось о нападении морского льва на одного из канадских дайверов во время погружения недалеко от острова Хорнби.

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