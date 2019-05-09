Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Сын британского принца Гарри и его жены Меган Маркл Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор впервые попал на видео.

На записи, опубликованной в среду, 8 мая, телеканалом РЕН ТВ, младенец лежит на руках отца. Супружеская пара дает интервью журналистам.

«Это необыкновенно и удивительно. Я имею в виду, что у меня теперь два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива», — сказала Маркл.

По ее словам, у малыша очаровательный характер — он очень спокойный.

«Думаю, это от меня», — добавил Гарри.

Младенец весом около 3,1 кг, родился утром в понедельник, 6 мая. Согласно официальному сообщению, роды начались утром и прошли благополучно.