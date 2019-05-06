Отец Меган Маркл поздравил дочь с рождением первенца

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл — 74-летний Томас Маркл — заявил, что гордится тем, что его шестой внук родился в британской королевской семье. Об этом он сообщил изданию The Sun.

«Я уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и народу Британии с изяществом, достоинством и честью», — сказал он.

Новоиспеченный дед добавил, что рад тому, что у матери и ребенка всё хорошо. Он также пожелал новорожденному счастья и здоровья, добавив, что ребенка благословил сам Бог.

Меган Маркл родила мальчика весом около 3,1 кг в понедельник, 6 мая. Согласно официальному сообщению, роды начались утром и прошли благополучно. Подробности пообещали огласить в ближайшие дни.

Сам Томас Маркл не разговаривал со своей 37-летней дочерью сразу после королевской свадьбы в прошлом мае, на которую его не пригласили. Позже он дал несколько скандальных интервью о дочери таблоиду Daily Mail, а также продавал свои постановочные фотографии.