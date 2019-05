Интернет-магазин осудили за продажу одежды с изображениями Освенцима

Музей холокоста, созданный на месте нацистского лагеря смерти Аушвиц (в России также известен как Освенцим), выразил возмущение после того, как на американском сайте Redbubble по продаже одежды и аксессуаров появились товары с изображениями лагеря.

«Вы правда считаете приемлемым продавать подушки, мини-юбки и сумки с фотографиями из Аушвица — места, где произошла чудовищная человеческая трагедия, где погибло более 1,1 млн человек?» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter музея.

Представители мемориала подчеркнули, что считают подобные действия крайне неуважительными и тревожными. Позже на сайте нашли футболку с надписью «доктор Холокост желает, чтобы у тебя была борода».

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz - a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered - is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6