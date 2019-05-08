Интернет-магазин осудили за продажу одежды с изображениями Освенцима

Музей холокоста, созданный на месте нацистского лагеря смерти Аушвиц (в России также известен как Освенцим), выразил возмущение после того, как на американском сайте Redbubble по продаже одежды и аксессуаров появились товары с изображениями лагеря.

«Вы правда считаете приемлемым продавать подушки, мини-юбки и сумки с фотографиями из Аушвица — места, где произошла чудовищная человеческая трагедия, где погибло более 1,1 млн человек?» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter музея.

Представители мемориала подчеркнули, что считают подобные действия крайне неуважительными и тревожными. Позже на сайте нашли футболку с надписью «доктор Холокост желает, чтобы у тебя была борода».

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz - a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered - is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 7 мая 2019 г.

«Спасибо за то, что обратили наше внимание. Характер соответствующего контента неприемлем и идет вразрез с нашими принципами», — написали представители Redbubble в ответ. По их словам, они предпринимают все меры для того, чтобы удалить с сайта подобные товары.

На территории Польши в годы Второй мировой войны действовало несколько концентрационных лагерей. Крупнейший из них — комплекс Аушвиц, построенный в 1940 году. Он состоял из трех основных лагерей: Аушвиц-1, Аушвиц-2 (Биркенау) и Аушвиц-3. Общая площадь составляла примерно 500 га. В 1940–1945 годах здесь погибло около 1,4 млн человек, 1,1 млн из которых были евреи.

27 января 1945 года Красная армия освободила узников Освенцима. С 1979 года 150 зданий и 300 построек лагеря находятся в списке мирового наследия ЮНЕСКО.