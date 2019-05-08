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Музей Ростроповичей в Оренбурге будет реконструирован

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В Музее семьи Ростроповичей в Оренбурге ведется активная работа по наполнению фонда. Совместно с архивариусом музыкальной династии идет поиск информации для составления генеалогического древа, подбираются предметы интерьера.

Архитектурный проект реконструкции дома Ростроповичей разрабатывает дизайнерская компания «АРХЛАМ» (Москва). В подготовке медийного материала для экспозиции будут задействованы преподаватели и студенты кафедры дизайна Оренбургского государственного университета, отмечает РИА «Оренбуржье».

Мстислав Ростропович — советский российский виолончелист, пианист, дирижер, композитор, педагог, общественный деятель, один из крупнейших музыкантов XX века. Супруг певицы Галины Вишневской. С 1974 года жил с семьей за рубежом, в 1978 году был лишен гражданства СССР (в 1990-м гражданство восстановлено).

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