Виолончель Ростроповича продали в Лондоне за £1,9 млн

В Лондоне на аукционе распродали вещи Мстислава Ростроповича. Стоимость одной из виолончелей составила £1,9 млн. Музыкальный инструмент работы Джованни Батисты Гваданини 1783 года. С молотка ушли также личные вещи композитора: мебель и ювелирные изделия. Все лоты когда-то находились в квартире Ростроповича и Галины Вишневской.