Голикова связала создание НОЦ с развитием научного потенциала в регионах

Формирование сети научно-образовательных центров (НОЦ) в российских регионах позволит создать потенциал для развития отрасли в субъектах. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам сказала зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, одна из целей создания НОЦ — воспитание и закрепление кадров не только в столице, но и в регионах, имеющих мощный научно-образовательный потенциал. «НОЦ создаются по инициативе самих регионов», — цитирует Голикову в среду, 8 мая, ТАСС.

В рамках реализации национального проекта «Наука» НОЦ создадут в пяти пилотных регионах. Это — Пермский край, Белгородская, Кемеровская, Нижегородская и Тюменская области. Среди направлений, которые будут изучаться в центрах, — сельское хозяйство, машиностроение, ядерные и химические технологии.

Заседание совета проходит спустя год после подписания в 2018 году майского указа главы государства Владимира Путина о целях развития России до 2024 года, в соответствии с которым были разработаны 12 нацпроектов.

В марте стало известно, что внутренние затраты на науку должны вырасти на 54% к 2024 году и составить около 1,9 трлн рублей. Тогда в секретариате Голиковой уточнили, что на реализацию нацпроекта «Наука» в 2019–2024 годах направят около 636 млрд рублей, из них около 405 млрд рублей — средства федерального бюджета.