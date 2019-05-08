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Знамя Победы подняли над Орлом

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Красный флаг — дубликат знамени, водруженного над Орлом 5 августа 1943 года, — традиционно подняли на площади Мира над одним из домов. Это было сделано в честь подвига советских воинов — освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

После этой церемонии в сквере Танкистов прошел митинг памяти. Собравшиеся возложили цветы к памятникам героям-танкистам, маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну и братской могиле.

Как уточняет InfoOrel.ru, в памятном мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, руководство города и области, депутаты и сенаторы, члены политических организаций, представители духовенства и местные жители.

Память погибших на фронтах войны почтили минутой молчания. В знак благодарности дети подарили ветеранам цветы. На братской могиле прошла панихида.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Орла привели в порядок памятники и воинские захоронения еще к началу майских праздников. Стоимость работ оценивалась в 100 тыс. рублей.

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