Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

В четверг, 9 мая, столичный регион будет находиться в активной фронтальной зоне, в связи с чем погода будет неустойчивой, высока вероятность грозовых ливней. Об этом сообщила специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Но будет по-летнему тепло, в дневные часы температура поднимется до 25 градусов, к востоку от Москвы — до 27 градусов», — цитирует Волосюк «РИА Новости».

Она отметила, что в ночь на 9 мая температура в Москве понизится до плюс 10–12 градусов, по области возможно понижение до плюс 5–8 градусов. Ветер ожидается юго-восточный 4–9 м/с, однако из-за грозовых облаков временами возможны порывы до 12–17 м/с.

8 мая синоптики предупреждали, что в ближайшие сутки в столице выпадет до 30% месячной нормы осадков.