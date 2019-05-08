До 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве 8 мая

Жителей и гостей Москвы в среду, 8 мая, ожидают ливни, грозы и порывистый ветер. В столице выпадет до 30% месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков высотой до 8 км, интенсивными ливнями (12–17 мм, или 30% месячной нормы)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что температура воздуха днем в Москве составит +21…+23 градуса, в Подмосковье — +18…+23 градуса.

По данным Гидрометцентра, дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве и в День Победы. При этом температура не будет опускаться ниже 20 градусов тепла. Так, 9 мая воздух прогреется до 25 градусов.