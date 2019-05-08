Водитель без прав сбил двух человек на Алтае

В Шебалинском районе Республики Алтай мужчина без водительских прав сбил двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Авария произошла вечером во вторник, 7 мая, в селе Шебалино. Местный житель, управляя автомобилем Hino Ranger, сбил двух человек во время движения задним ходом, пишет altapress.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое мужчин 37 и 60 лет. Оба были доставлены в больницу. Госпитализация потребовалась одному из них.

Отмечается, что водитель не имеет прав на вождение транспортных средств. По факту произошедшего проводится расследование.