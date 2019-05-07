Прямой эфир

Два автомобиля насмерть сбили пешехода в Краснодарском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Славянском районе Краснодарского края сразу два автомобиля наехали на пешехода. От полученных травм мужчина погиб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в понедельник, 6 мая, около 22:00, на 47-м км трассы Темрюк–Краснодар. По предварительным данным, автомобиль Toyota Carina под управлением 46-летнего мужчины сбил пешехода, который пытался перейти проезжую часть. После этого на пострадавшего наехала «Лада Приора» под управлением 26-летнего мужчины, пишут «Кубанские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия 54-летний пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте.Отмечается, что в момент наезда на верхней одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельная авария произошла на трассе Краснодар–Ейск
Четыре человека пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017