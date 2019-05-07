Два автомобиля насмерть сбили пешехода в Краснодарском крае

В Славянском районе Краснодарского края сразу два автомобиля наехали на пешехода. От полученных травм мужчина погиб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в понедельник, 6 мая, около 22:00, на 47-м км трассы Темрюк–Краснодар. По предварительным данным, автомобиль Toyota Carina под управлением 46-летнего мужчины сбил пешехода, который пытался перейти проезжую часть. После этого на пострадавшего наехала «Лада Приора» под управлением 26-летнего мужчины, пишут «Кубанские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия 54-летний пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте.Отмечается, что в момент наезда на верхней одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы. Обстоятельства аварии устанавливаются.