Легенда гор: как в Грузии празднуют память царицы Тамары

14 мая вся Грузия отмечает день памяти царицы Тамары — Тамаробу. Причисленная православной церковью к лику святых властительница жила в XII–XIII столетиях. Время ее правления часто называют золотым веком грузинской истории. «Известия» вспоминают правду и легенды о великой царице и рассказывают, как отмечают Тамаробу в Грузии
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Торжественные молебны в память Тамары Великой 14 мая проходят во всех православных храмах Грузии
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Michael Runkel
При Тамаре был построен уникальный пещерный монастырский комплекс Вардзиа. О названии монастыря есть легенда, что Тамара в детстве играла со своим дядей в этих пещерах. Потерявшись, Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (груз. აქ ვარ, ძია, «Ак вар, дзиа!»)
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Фото: GettyImages/UIG/REDA&CO/Michele Bella
В отвесной туфовой стене горы Эрушети высечено около 600 помещений
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Фото: commons.wikipedia.org/Giorgi Barateli
На этой фреске из монастыря Бетания Тамара изображена со своим отцом, царем Георгием III
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
В крепости Уплисцихе, переделанной из языческого храма еще в Х веке, как считают некоторые, останавливалась и царица Тамара
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Фото: commons.wikipedia.org/EvgenyGenkin
Мнения ученых расходятся, но зал царицы Тамары в Уплисцихе непременно показывают туристам
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Фото: Depositphotos
Каменная башня царицы Тамары в селе Ушгули в Сванетии. Уверяют, что сюда царица перебиралась в холодное время года
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Фото: РИА Новости
Золотой крест царицы Тамары, украшенный жемчугом, рубинами и изумрудами, хранится в музее искусств Грузии
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Petr Svarc
Точный год смерти и место захоронения Тамары неизвестны. Предположительно, ее останки покоятся в Гелатском монастыре Богородицы неподалеку от современного Кутаиси
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Фото: Depositphotos
Роспись свода купола в соборе Рождества Богородицы в Гелатском монастыре
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