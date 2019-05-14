Легенда гор: как в Грузии празднуют память царицы Тамары

14 мая вся Грузия отмечает день памяти царицы Тамары — Тамаробу. Причисленная православной церковью к лику святых властительница жила в XII–XIII столетиях. Время ее правления часто называют золотым веком грузинской истории. «Известия» вспоминают правду и легенды о великой царице и рассказывают, как отмечают Тамаробу в Грузии