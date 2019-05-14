Прямой эфир

Легенда гор: как в Грузии празднуют память царицы Тамары

Правительница, подарившая своей стране золотой век культуры
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: commons.wikipedia.org/Giorgi Barateli
14 мая вся Грузия отмечает день памяти царицы Тамары — Тамаробу. Причисленная православной церковью к лику святых властительница жила в XII–XIII столетиях. Время ее правления часто называют золотым веком грузинской истории. «Известия» вспоминают правду и легенды о великой царице и рассказывают, как отмечают Тамаробу в Грузии
На весь экран
Фото: Depositphotos
Торжественные молебны в память Тамары Великой 14 мая проходят во всех православных храмах Грузии
На весь экран
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Michael Runkel
При Тамаре был построен уникальный пещерный монастырский комплекс Вардзиа. О названии монастыря есть легенда, что Тамара в детстве играла со своим дядей в этих пещерах. Потерявшись, Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (груз. აქ ვარ, ძია, «Ак вар, дзиа!»)
На весь экран
Фото: GettyImages/UIG/REDA&CO/Michele Bella
В отвесной туфовой стене горы Эрушети высечено около 600 помещений
На весь экран
Фото: commons.wikipedia.org/Giorgi Barateli
На этой фреске из монастыря Бетания Тамара изображена со своим отцом, царем Георгием III
На весь экран
Фото: Global Look Press/imago stock&people
В крепости Уплисцихе, переделанной из языческого храма еще в Х веке, как считают некоторые, останавливалась и царица Тамара
На весь экран
Фото: commons.wikipedia.org/EvgenyGenkin
Мнения ученых расходятся, но зал царицы Тамары в Уплисцихе непременно показывают туристам
На весь экран
Фото: Depositphotos
Каменная башня царицы Тамары в селе Ушгули в Сванетии. Уверяют, что сюда царица перебиралась в холодное время года
На весь экран
Фото: РИА Новости
Золотой крест царицы Тамары, украшенный жемчугом, рубинами и изумрудами, хранится в музее искусств Грузии
На весь экран
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Petr Svarc
Точный год смерти и место захоронения Тамары неизвестны. Предположительно, ее останки покоятся в Гелатском монастыре Богородицы неподалеку от современного Кутаиси
На весь экран
Фото: Depositphotos
Роспись свода купола в соборе Рождества Богородицы в Гелатском монастыре
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017