Пять возгораний травы произошло в Нижегородской области за сутки

В Нижегородской области за прошедшие сутки зафиксировано пять возгораний травы и мусора. В пяти районах области установлен четвертый класс пожароопасности лесов и торфяников.

Как сообщили ИА «НьюсНН» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, самый крупный пожар произошел в поселке Гремячево (Кулебакский городской округ). Площадь возгорания составила порядка 600 кв. м. Также пожары зафиксированы в Перевозе и селе Чернышиха (Кстовский район).

Помимо этого, в поселке Кудьма (Богородский район) и в Решетихе (Володарский район) отмечены два возгорания мусора.

В городах Навашино и Шухунья, а также Варнавинском, Ветлужском и Уренском районах установился четвертый класс пожароопасности лесов и торфяников. С 23 апреля в регионе введен особый противопожарный режим.