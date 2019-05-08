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Более 5,5 га травы выгорело за сутки в Якутске

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Шесть травяных пожаров зафиксировано в Якутске за сутки. Выгорела площадь более 5,5 га.

По данным МЧС, в Якутии произошло 13 пожаров за сутки, десять из них — в Якутске. В шести случаях горела сухая трава, в настоящий момент устанавливаются виновники пожаров. По данным специалистов, самый крупный пожар был зафиксирован на улице Чернышевского, там выгорела площадь 5,5 га. На улице Советской Армии возгорание охватило площадь 150 кв. м, на улицах Парковой и Горького площадь горения составила по 100 кв. м. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Сотрудники МЧС напоминают, что травяные пожары быстро распространяются и легко могут перейти на лес или населенные пункты. Тем, кто оказался в зоне горения, необходимо помнить, что самой безопасной территорией является уже выгоревшая площадь.

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