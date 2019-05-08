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Около 500 кв. м травы сгорело из-за приготовления шашлыков в Коми

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В Эжвинском районе Республики Коми выгорело порядка 500 кв. м сухой травы. Причиной стало неосторожное обращение с огнем во время приготовления шашлыков на свежем воздухе.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, инцидент произошел в районе Набережного проезда во вторник, 7 мая, около 13:20. Прибывшие пожарные смогли ликвидировать пламя в 13:50.

В общей сложности огонь уничтожил 500 кв. м сухой травы. Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, во время приготовления шашлыков сыктывкарец разлил жидкость для розжига на землю, отчего огонь перекинулся на сухую траву. Ему грозит штраф в размере 2–4 тыс. рублей.

В ликвидации возгорания были задействованы шесть человек личного состава пожарной охраны и две единицы техники.

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