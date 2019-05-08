Стал известен состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Штаб сборной России по хоккею назвал игроков, которые вошли в состав национальной команды на предстоящем чемпионате мира в Братиславе, сообщает пресс-служба Федерации хоккея РФ.

За сборную смогут сыграть вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин; защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Среди нападающих за национальную команду выступят Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев, пишет «Газета.Ру».

Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе. Турнир стартует 10 мая и завершится 26 мая. Первый матч россияне проведут против норвежцев 10 мая.

Ранее, 5 мая, сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче Евротура со счетом 4:1. Игра проходила в чешском Брно.