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Спецтехнику в Ростове-на-Дону переведут на газомоторное топливо

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Власти Ростовской области приняли решение перевести на газомоторное топливо автобусы, сельскохозяйственные машины и автомобили коммунальных служб. Это должно произойти к концу 2019 года.

Всего к началу следующего года в столице области на газомоторном топливе должно будет работать 50% всей спецтехники, сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональное министерство промышленности. Там уточнили, что сейчас на метане в Ростовской области работают 800 пассажирских автобусов и 3 тыс. автомобилей такси.

К концу 2020 года на территории региона должны построить около 50 газовых заправочных комплексов. Новые заправки появятся, в частности, в Ростове, Аксае, Волгодонске и Белой Калитве.

Ранее сообщалось, что в 2019 году производители строительно-дорожной и коммунальной техники получат поддержку от государства на сумму более 2 млрд рублей. Если программа станет долгосрочной, то за пять лет позволит увеличить объем выпуска отечественной техники более чем в 1,5 раза, а долю импортной, которая сейчас составляет около 80%, существенно снизить.

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