В Италии испанским королям по ошибке включили не тот гимн

В итальянском Неаполе во время торжественного мероприятия Cotec Europa, на котором присутствовали два испанских монарха — нынешний король Филипп VI и его отец король Хуан Карлос I, по ошибке включили гимн времен диктатуры в Испании. Об этом сообщает агентство EFE.

На встрече, где ежегодно собираются представители Италии, Испании и Португалии, присутствовали в том числе итальянский президент Серджо Маттарелла и португальский лидер Марселу Ребелу ди Соза.

В начале мероприятия были исполнены гимны трех государств, передает «РИА Новости». При этом испанский гимн прозвучал со словами, написанными в 1928 году во время диктатуры Мигеля Примо де Риверы.

Позже президент Италии, а также организаторы мероприятия принесли испанским королям извинения.

Музыка «Королевского марша» используется в качестве гимна Испании с XVIII века. Текст неоднократно менялся, в нынешней версии гимна слов вовсе нет.

6 апреля сообщалось, что в Словакии по ошибке запретили исполнять иностранные гимны.