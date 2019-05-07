Названа дата выхода новой трилогии «Звездных войн»

Корпорация Walt Disney объявила, что три новых эпизода «Звездных войн» будут выходить каждый второй декабрь начиная с 2022 года, пишет Gizmodo.

Как будут называться новые фильмы, создатели пока не раскрывают.

Параллельно с этим Disney решила почти на год перенести премьеру второй части «Аватара». Ожидается, что она выйдет на экраны 17 декабря 2021 года. Ранее ленту планировали показать в кинотеатрах 18 декабря 2020 года.

При этом третья часть «Аватара» выйдет лишь в 2023 году, четвертая — в 2025-м.

В середине декабря этого года в российский прокат выйдет девятый эпизод «Звездных войн». Серия получила название «Восхождение Скайуокера». В апреле в Сети появился первый тизер новой части фантастической саги.