Прямой эфир

Турист из России разбился на параплане в Турции

0
Фото: Global Look Press/Veri Sanovri
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский турист разбился на параплане в турецкой провинции Фетхие. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Karar.

44-летний Андрей Куринин погиб при прыжке с парапланом с горы Бабадаг. Не справившись с управлением, он упал в море. «Приехавшие на место происшествия спасательные службы достали мужчину из воды, он скончался по дороге в больницу», — пишет издание.

По информации газеты, россиянин был опытным парапланеристом. Он предоставил организаторам прыжков подтверждающий его квалификацию документ. В связи с этим занятия проходили без инструктора.

Около месяца назад еще двое туристов погибли на горе Бабадаг во время прыжка с парапланом. Они разбились о скалы, уточняет «Ридус».

В индийском городе Калимпонг потерпел крушение параплан. При падении пилот погиб, но смог спасти пассажира. Инцидент произошел в штате Западная Бенгалия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летавшего над головой Трампа парапланериста арестовали в Шотландии
В Индии пилот параплана спас туриста и погиб сам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017