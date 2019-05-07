Турист из России разбился на параплане в Турции

Российский турист разбился на параплане в турецкой провинции Фетхие. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Karar.

44-летний Андрей Куринин погиб при прыжке с парапланом с горы Бабадаг. Не справившись с управлением, он упал в море. «Приехавшие на место происшествия спасательные службы достали мужчину из воды, он скончался по дороге в больницу», — пишет издание.

По информации газеты, россиянин был опытным парапланеристом. Он предоставил организаторам прыжков подтверждающий его квалификацию документ. В связи с этим занятия проходили без инструктора.

Около месяца назад еще двое туристов погибли на горе Бабадаг во время прыжка с парапланом. Они разбились о скалы, уточняет «Ридус».

В индийском городе Калимпонг потерпел крушение параплан. При падении пилот погиб, но смог спасти пассажира. Инцидент произошел в штате Западная Бенгалия.