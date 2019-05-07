Американцы посчитали социализм непригодным для США

Большинство опрошенных американцев (57%) считают, что социализм непригоден для США. Об этом свидетельствуют данные исследовательской службы Университета Монмута, опубликованные 6 мая.

Лишь 29% респондентов полагают, что социализм и ценности страны совместимы. При этом, 42% американцев негативно относятся к социалистическим идеям, 10% — негативно и 45% придерживаются в этом вопросе нейтрального мнения.

Также исследователи узнали отношение респондентов к капитализму. У 39% оно позитивное, у 40% — нейтральное и у17% опрошенных — негативное.

Как отмечают эксперты, в совокупности американцы делятся на две доминирующие группы: на тех, кто положительно относится к капитализму и негативному — к социализму (29%) и тех, кто придерживается нейтральной точки зрения (30%).

Всего в опросе, проводившемся с 11 по 15 апреля по всей стране, приняли участие 801 человек. Отмечается, что результаты могут иметь погрешность в 3,5%.