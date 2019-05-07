Зюганов оценил слова писательницы о вине Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал статью российской писательницы Елены Чижовой, в которой она обвинила Иосифа Сталина в блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. По ее словам, советский лидер ненавидел этот город и всех его жителей за их «самосознание» и способность думать критически.

Зюганов подчеркнул, что подобные заявления в преддверии Дня победы можно считать «откровенной провокацией».

«Не будь Дня Победы, эта писательница и все остальные либо не существовали, либо новый год начинался у них в день рождения Гитлера. Поэтому такого рода высказывания не просто кощунственные, они циничные и омерзительные с любой точки зрения», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, лидер КПРФ назвал абсолютно обоснованным решение Сталина отодвинуть советскую границу на 200-300 км, подписав пакт Молотова — Риббентропа.

Российский историк Модест Колеров также прокомментировал слова Чижовой, подчеркнув, что «писатель — не значит умный человек». Он добавил, что такими заявлениями Чижова пытается снять полноту ответственности с лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Статья Чижовой была опубликована в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitun. В своем материале она рассказала, что Сталин ненавидел Ленинград, тем самым поспособствовав планам Гитлера по его уничтожению. Она назвала Сталина и Гитлера «монстрами-диктаторами», которые сыграли «эту трагическую фугу в четыре руки».

Ленинград был заблокирован немецко-фашистскими войсками 8 сентября 1941 года. Осада города длилась 872 дня. За это время, по разным данным, в городе погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.