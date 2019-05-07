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В Москве прошла генеральная репетиция парада

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Тысячи военнослужащих прошли по Красной площади во время генеральной репетиции празднования Дня Победы. Министр обороны России Сергей Шойгу приветствовал войска на новом кабриолете Aurus Senat. Российский автомобиль был специально разработан для использования во время военных парадов. Различные подразделения Вооруженных сил России прошли через площадь, а затем последовали колонны военной техники. Репетиция парада завершилась эстакадой российских военных самолетов.

Генеральная репетиция была максимально приближена к настоящему параду 9 мая. В параде Победы в Москве примут участие более 13 600 военнослужащих, 130 единиц военной техники и 74 самолета.

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