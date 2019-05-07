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Около 65 млн рублей направят на реализацию проектов ТОС в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае экспертная комиссия приступила к оценке 396 заявок на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). На лучшие из них направят 65 млн рублей, сообщает сайт правительства Хабаровского края.

По информации комитета по внутренней политике, большинство заявленных инициатив — социальной направленности. Жители края хотят построить детские и спортивные площадки, отремонтировать дворовые территории, провести модернизацию уличного освещения, обустроить парки и скверы, отреставрировать памятные места и провести другие работы, пишет ИА AmurMedia.

Экспертная комиссия объявит свое решение в июне. Между лучшими проектами распределят 65 млн рублей. При оценке эксперты будут рассматривать обоснованность расходов и актуальность проблемы.

На данный момент на территории Хабаровского края образовано 575 территориальных общественных самоуправлений. Было реализовано 266 инициатив.

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