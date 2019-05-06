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Два патриотических проекта Хабаровского края выиграли гранты

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Фото: Правительства Хабаровского края
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Две НКО Хабаровского края получат деньги на реализацию своих патриотических проектов. Им выделят 1,8 млн рублей на проведение уроков «Живая история» и военно-исторического фестиваля. Проекты стали победителями Всероссийского конкурса на предоставление грантов организациям, которые проводят мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи.

Как сообщает ИА AmurMedia, в этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок — 418, которые поступили из 73 регионов РФ. Пять предложили хабаровские организации, финансирование одобрили по двум из них.

Так, 900 тыс. рублей выделят Хабаровской краевой общественной организации «Амурский рубеж» с проектом «Живая история». Основная цель инициативы — подготовка будущих реконструкторов, а также наставников для проведения уроков «Живая история».

И такую же сумму получит Дальневосточная межрегиональная военно-историческая общественная организация «Уссурийский фронт». Она презентовала военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой» в районе имени Лазо. В годы Гражданской войны там располагалась база Харского партизанского отряда. Аналогов этому фестивалю на Дальнем Востоке не существует, подобный фестиваль проводится только в Новосибирске, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае провели форум медиков-волонтеров. Организаторы заявляли, что основная цель этого форума — повышение престижа отрасли здравоохранения для молодых людей и укрепление взаимодействия медиков-волонтеров из различных регионов.

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