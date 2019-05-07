Первый в мире ультразвуковой 3D-принтер разрабатывают в Томске

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) работают над созданием первого в мире ультразвукового 3D-принтера. Он позволит «собирать» трехмерные объекты из частиц, левитирующих в управляемом звуковом поле.

Как сообщает РИА «Томск», радиофизики уже собрали прибор для левитации упорядоченной группы частиц из пенопласта. Им удалось разработать технологию левитации частиц материала и перемещения их в двух плоскостях.

Частицы, из которых 3D-принтер соберет трехмерные объекты, размещаются в управляемом ультразвуковом поле. Левитация обеспечивается звуковыми волнами частотой 40 килогерц.

По словам руководителя проекта, профессора Дмитрия Суханова, ученые могут выстраивать плоскость из частиц и двигать ее в разные стороны, вверх-вниз, вправо-влево. Частицы оседают по заданным траекториям в определенный рисунок. И, таким образом, слой за слоем формируют требуемую 3D-фигуру. В ближайшее время специалисты проведут эксперименты с частицами АБС-пластика, которые тяжелее пенопластовой крошки.

Ожидается, что работающий прототип 3D-принтера будет собран к 2020 году. Работы проводятся в рамках гранта Российского научного фонда.

Ранее сообщалось, что томским ученым совместно с коллегами из Мексики удалось разработать средство лечения креветок. Оно может спасти их от смертельного синдрома белых пятен.