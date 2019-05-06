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Красноярские ученые раскритиковали космическую диету NASA

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Фото: Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»
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Ученые Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН раскритиковали диету NASA, предназначенную для дальних космических полетов. По их словам, в меню содержится чрезмерное количество железа, а витаминов В5 и D не хватает.

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«Красноярские ученые проверили возможность выполнения требований NASA к рациону космонавтов, когда основными источниками пищи будут продукты, произведенные в биорегенеративной системе жизнеобеспечения на борту космического корабля или на космической базе», — говорится в сообщении пресс-службы Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

Отмечается, что приближение к нормам NASA дает суточный набор из соли, риса, картофеля, свеклы, капусты, моркови, кабачков, гороха, клубники, лука, чеснока, мяса птицы, улиток, рыбы, молока, сахара и ряда других продуктов. По словам ученых, такой набор продуктов не устраняет дефицит витаминов и избыток железа.

Согласно нормам питания, разработанным NASA, суточное потребление омега-6 жирных кислот, витаминов D, K, E, C, B12, B5, B6, тиамина, рибофлавина, фолиата, ниацина, биотина, магния, калия, марганца, фтора, цинка, йода и хрома строго фиксировано. Российские ученые считают, что это приведет к недостатку необходимых веществ в организмах космонавтов.

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