Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).

По данным газеты «Коммерсант», проект нового ГОСТа предусматривает, что дорожные работы смогут проводить в мороз, в снег и дождь. Исключение составляет сочетание резкого ветра c минусовой температурой, а также сильные ливни. Согласно новым правилам, непогодой будет считаться считаться температура от +5°С до –10°С весной и летом, от +10°С до –10°С осенью и зимой.

Депутат Госдумы Александр Васильев пояснил, что изменение регламента необходимо для того, чтобы все регионы успели провести ремонт дорог. Первая редакция ГОСТа проходит общественное обсуждение, финальная версия должна быть готова в ноябре, отмечается в материале.

Сейчас действует свод правил 2012 года, разрешающий ремонтировать дороги в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже 5 градусов тепла, осенью — при температуре не ниже 10 градусов выше нуля.

3 мая депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ограничение на проведение ремонта дорог в праздничные дни. По его мнению, это поможет сократить число пробок.