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Проспект в Барнауле залило водой во время коммунальной аварии

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Крупная коммунальная авария произошла на Красноармейском проспекте в Барнауле. Вода вылилась на проезжую часть в районе торгово-офисного центра «Плаза».

Как сообщает altapress.ru, порыв заметили в ночь на 7 мая. Поток воды хлынул из колодца на парковку. Позже в пресс-службе Барнаульского водоканала рассказали, что произошло повреждение водопровода диаметром 20 мм. На ликвидацию последствий аварии у коммунальщиков ушло около трех часов.

В конце февраля из-за коммунальной аварии без холодной воды остались около 100 тыс. жителей Барнаула и почти 80 социальных объектов.

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