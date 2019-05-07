В Сочи загорелся жилой дом

Пожар площадью 300 кв. м произошел в одном из жилых домов в Сочи. Об этом во вторник, 7 мая, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На улице Кубанской происходит горение второго этажа и кровли на площади 300 кв. м. Организована эвакуация 12 человек и спасен один. На тушении работают два звена газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, сейчас на месте происшествия работают 32 человека и семь единиц техники.

Ранее 6 мая сообщалось, что семеро пострадавших, включая двоих детей, остаются в больнице после крупного пожара в многоэтажном доме в Железноводске (Ставропольский край). По факту возгорания возбуждено уголовное дело.