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Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Ставрополье

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Семеро пострадавших, включая двоих детей, остаются в больнице после крупного пожара в многоэтажном доме в Железноводске (Ставропольский край). По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за взрыва бытового газа в квартире на первом этаже. Огонь распространился по двум этажам, площадь горения составила около 100 кв. м. Пострадали 13 человек, из них семеро остаются в больнице. Почти у всех врачи выявили отравление продуктами горения. Кроме того, один пострадавший находится в хирургическом отделении с травмами, сообщает NewsTracker.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате происшествия в доме разрушен лестничный пролет с первого на второй этаж, выбиты окна и двери.

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