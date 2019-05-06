В результате пожара в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В городе Железноводске Ставропольского края произошел пожар в многоэтажном доме. Пострадали 13 человек, среди которых пятеро детей, говорится в сообщении регионального МЧС.

«В результате пожара, по данным Центральной городской больницы города Железноводска, пострадали 13 человек, из них госпитализированы 10 человек (в том числе пятеро детей), три человека направлены на амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.

Пожар произошел рано утром 6 мая в девятиэтажном двухподъездном жилом доме. Его предварительная площадь составляла около 100 кв. м. По предварительным данным, возгорание произошло в результате взрыва бытового газа. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Из здания были эвакуированы более 50 человек. В Железноводске введен режим чрезвычайной ситуации.