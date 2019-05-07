Албанские военнослужащие подорвались на мине в Латвии

В результате взрыва, произошедшего на базе НАТО в Латвии, погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.

Как сообщает Albanian Daily News, инцидент произошел на полигоне Адажи во время операции по нейтрализации мин Второй мировой войны.

Погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная. Ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капа.

По факту случившегося начато служебное расследование. Возбуждено уголовное дело.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибшей и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, передает «Федеральное агентство новостей».

Военная база и полигон в Адажи используются военнослужащими Латвии и НАТО для проведения учений. Латвия является членом НАТО с 2004 года, Албания — с 2009-го.