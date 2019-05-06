Автомобиль сбил двух человек на Невском проспекте в Петербурге

Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Санкт-Петербурге. Об этом 6 мая ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В результате ДТП на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки водитель погиб. По предварительной информации, еще двое пешеходов пострадали», — рассказал агентству собеседник.

Перед столкновением водителю стало плохо за рулем, из-за чего его автомобиль Daewoo Matiz въехал в строительные леса, сбив при этом пешеходов.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести.

Инцидент произошел около дома 66 на Невском проспекте в 19:30. В УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что степень вины водителя будет установлена в ходе дознания.

Ранее, 18 апреля, на этом же месте автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора, наехал на группу пешеходов, а затем врезался в дерево. Один из пострадавших от удара перелетел через парапет и упал в реку.