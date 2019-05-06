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Аналитики предсказали падение производства смартфонов в Южной Корее до нуля

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Фото: TASS/Zuma
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Южнокорейские производители смартфонов Samsung и LG сокращают свои производства внутри страны или переносят их в другие государства. Это следует из отчета отраслевых аналитиков.

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Перенос производства выгоден компаниям, так как себестоимость продукции в странах третьего мира ниже из-за более низких затрат на рабочую силу. Это важно для южнокорейских производителей на фоне высокой конкуренции с китайскими производителями смартфонов, такими как Huawei и Xiaomi.

Аналитики Strategy Analytics отмечают, что за десять лет доля южнокорейских смартфонов на мировом рынке резко снизилась, пишет в понедельник, 6 мая, Gizmochina. Так, в 2008 году она составила 11,4%, а в 2018-м — только 1,3%.

Производство смартфонов в Корее продолжит падать после решения LG Electronics о прекращении работ на своем заводе в Пхентэке в провинции Кенги до конца года, полагают эксперты. Производство перенесут во Вьетнам, где фирма работает с 2014 года.

Samsung Electronics ранее производила около 60 млн смартфонов ежегодно, теперь с ее конвейеров сходит только 20 млн гаджетов. Производство корпорации находится во Вьетнаме, Бразилии, Индии и Индонезии.

Ранее в понедельник стало известно, что Samsung собирается выпустить «идеальный» безрамочный смартфон, в котором не будет отверстий и вырезов.

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