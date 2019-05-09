Сейчас, в День Победы, по всем телеканалам будут повторять советское кино о войне. Идут годы, а эти фильмы, снятые 30, 40, 50 лет назад, всё равно смотрятся, всё равно находят отклик у аудитории. Да и я сам, признаюсь, старое военное кино люблю больше современного. Его преимущество для меня несомненно.

Почему его так сложно превзойти? Можно начать с того, что исчезла та отлаженная система, в рамках которой великие мастера могли создавать такие картины. Российское кино взяло на вооружение американскую модель, где ключевой фигурой стал продюсер, а не режиссер. Соответственно, упало и качество режиссуры. Я искренне убежден, что если бы советскую модель удалось сохранить, избавив ее от чрезмерного груза идеологии, она бы приносила результат и сегодня.

Конечно, и тогда снимались картины разные. Ложнопафосные, просто неудачные или, точнее, приблизительные, когда материал попадал к слабым режиссерам и слабым драматургам. Но большой художник поднимал планку, собирал вокруг себя мощную команду, прекрасный актерский ансамбль — и получался выдающийся фильм. И таких картин было много, самых разнообразных: масштабных, как эпопея «Освобождение» Юрия Озерова, и совсем камерных, где вовсе не было битв, но были точно переданы атмосфера, дух военного времени.

Этот список безусловных удач можно перечислять долго. Например, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука я могу смотреть бесконечно. Какая там глубина погружения в материал! Бывает, включаю на середине и не могу оторваться, пока не досмотрю до конца. Пусть уже видел и всё знаю, но и в десятый, двадцатый раз буду смотреть всё равно. Или великое кино «Живые и мертвые» Александра Столпера. Какой там неожиданный Анатолий Папанов!

Лучшие фильмы о войне снимали люди, которые воевали сами, или видели ее своими глазами, или из первых рук знали о ней, — и это еще одна причина, почему советское кино не повторить. Вот я, послевоенный ребенок, родился в 1946 году, прекрасно помню рассказы моего отца, ветерана и инвалида войны. Помню его друзей-сослуживцев, как они собирались и вспоминали те дни во время застолья. Они нечасто говорили о войне, но если начинали, оторваться было невозможно.

Чем дальше от нас война, тем сложнее о ней снимать кино и тем больше спрос с режиссера. Можно вспомнить Ларису Шепитько. Она была ребенком, когда пришла война, и ее детство было опалено ею. Но она четыре года шла к тому, чтобы снять «Восхождение» — фильм по книге фронтовика Василя Быкова, одного из авторов «лейтенантской прозы», который смог привнести в нашу литературу «окопную правду» солдата. Чтобы снять достоверное, правдивое кино, Шепитько полностью погрузилась в эту историю.

И мне радостно, что такие попытки есть и сегодня. Буквально на днях я вернулся с озвучания фильма «Красный призрак» молодого режиссера Андрея Богатырева. Это военная драма о том, как зимой 1942 года группа советских солдат выходит из окружения и нарывается на немцев. Я там играю проводника. Съемки были тяжелые, но сейчас на экране я увидел результат. Человек, который сам не воевал, вдруг снял невероятно убедительный фильм о войне. Вот оно — настоящее, жесткое, правдивое, честное кино. «Красный призрак» даже напомнил мне «Восхождение» — по фактуре, точности деталей, органике актерского существования.

А всё потому, что Богатырев подошел со всей серьезностью. Он три года вынашивал идею фильма, по-настоящему вник в материал, с большим трудом нашел деньги на постпродакшн, однако не сдался и довел дело до конца. А я считаю, если что-то идет трудно, значит, направление выбрано верное. Только если Бог дает испытания, тогда будет результат.

Я уверен — нельзя делать кино о войне по принципу «лишь бы снять». Особенно сегодня, 74 года спустя после нашей великой, горькой Победы. Нельзя идти по верхам, быстренько соорудить какой-нибудь экшен. Блокбастер, как сегодня говорят. Это уже будет войнушка, а не война. Такая тема требует серьезного подхода и художника большого масштаба, способного вжиться, прочувствовать, как это всё было на самом деле.

Автор — актер, народный артист Республики Беларусь, лауреат государственных премий России и СССР, исполнитель главной роли в фильме «Восхождение» Ларисы Шепитько (победитель Берлинале-1977)

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