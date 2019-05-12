Ставка на крота: нелегальных букмекеров будут ловить опытным путем

Поставить на смерть одного из героев «Игры престолов» налоговики пока могут только в личном порядке. А вот к чемпионату Европы по футболу 2020 года у них может появиться возможность делать ставки ради разоблачения нелегальных букмекеров, которые занимают по некоторым оценкам две трети российского рынка. А его оборот оценивается как минимум в пару сотен миллиардов рублей. По каким правилам живет мир ставок и зачем ФНС контрольные закупки, разбирались «Известия».

Флаг в руки

Федеральная налоговая служба может получить право играть в азартные игры, чтобы вычислять нарушителей. Соответствующий законопроект разработало правительство . Госдума же планирует рассмотреть его в первом чтении до конца мая, пишет «Парламентская газета».

Речь о том, чтобы наделить ФНС полномочиями совершать сделки с организаторами лотерей и букмекерами «в целях установления российского юридического лица» — проще говоря, проводить контрольные закупки. Нарушения таким образом будут искать и в интернете. В правительстве полагают, что это поможет вывести на чистую воду теневой сектор.

Налоговики ведут список незаконных организаторов азартных игр еще с 2017 года, но полномочия вычислять их за ними пока не закреплены. О том, что разрешить сотрудникам ФНС проводить контрольные закупки, впервые стало известно в марте 2018 года — такие поправки подготовил Минфин.

игра Фото: Depositphotos

Большая поляна

Свыше 40 проверок лотерей и азартных игр провела ФНС в 2018 году, по их результатам было выявлено 16 нарушений. Только за первые полгода 2017 году проверок было больше 60 — тогда они касались наличия кассовых аппаратов в букмекерских конторах и тотализаторах. В прошлом году был и крупный скандал. Летом следователи задержали более сотни сотрудников букмекерских контор «Росбет» и «Панорама» (у обеих есть лицензии. — «Известия»). Их руководство обвиняют в «Незаконной организации азартных игр» — под табличками букмекерских контор на самом деле работали подпольные казино, полагает следствие.

Десять лет назад в России свободный рынок казино, по сути, исчез — они остались только в специально отведенных игорных зонах в четырех регионах (Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также Калининградской области). Букмекерские конторы этот запрет обошел стороной, но вскоре и для них были прописано жесткие требования. Всего в России лицензия есть у 29 компаний (согласно реестру ФНС, у одной конторы она приостановлена), 16 из них принимают интерактивные ставки — то есть ставки онлайн. Их число скоро может измениться: до 2 июня переоформить лицензии должны букмекеры, работавшие в субъектах, где местные власти запретили ставки (в частности, это Вологодская, Калужская, Тамбовская и Новгородская области, а также Ингушетия).

Фото: ТАСС/ Юрий Смитюк

Справка «Известий» Понятие «интерактивная ставка» было прописано в российском законодательстве в 2014 году. Тогда же букмекеров обязали вступить в саморегулируемую организацию (СРО, всего их в стране две) и заплатить взнос 30 млн рублей — на случай невыплаты игрокам. Так, помимо ФНС, букмекеры сами регулируют свою деятельность на рынке. До осени 2010 года от лицензиатов требовалось только наличие уставного капитала в 100 млн рублей. После их обязали иметь чистые активы на 1 млрд рублей и банковскую гарантию не менее чем на 500 млн. Для сравнения: минимальный уставной капитал для банка с базовой лицензией составляет 300 млн рублей.

По итогам 2018 года букмекерский рынок вырос на 70% — такие данные в интервью «Чемпионату» привел глава подкомитета по букмекерам ТПП РФ и представитель Первой СРО Николай Оганезов. По его мнению, как за счет долговременной работы, так и чемпионата миру по футболу. По информации «Рейтинга букмекеров», россияне сделали ставок на 1,15 трлн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 677 млрд рублей (400 млрд в легальном секторе). Однако если считать совокупный доход лицензированных компаний по данным СПАРК-Интерфакс, он составлял тогда порядка 100 млрд рублей, писали «Ведомости». Сколько средств крутится у офшорных компаний, остается только гадать — 43% опрошенных «Рейтингом букмекеров» игроков делали ставки у них.

Мимо кассы

4 мая президент России Владимир Путин поручил внести ряд изменений в законодательство, которое регулирует работу букмекерских контор . В частности, речь идет об «установлении запрета на совмещение деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и (...) тотализаторах», а также возможности аннулирования лицензии из-за неуплаты целевых отчислений.

Внимание к рынку понятно — обороты растут, а теневой сектор остается превалирующим. Например, депутат Госдумы Андрей Луговой заявлял «Известиям», что из 200 млрд ежегодного оборота азартных игр только 60 млрд — у легальных игроков.

О популярности ставок говорит обилие рекламы — без спроса на нее вряд ли бы тратили столько денег. Если в онлайн-сегменте по итогам 2018 года одним из крупнейших рекламодателей было признано нелегальное Azino 777, которое известно любителям пиратского контента как раз по навязчивым роликам, то в СМИ первые полгода (как раз до ЧМ) в лидерах была БК «Лига ставок». Кроме того, в прошлом году массово блокировались страницы блогеров из рекламы ошфорных букмекеров.

Фото: youtube.com

Автор цитаты Чаще всего они зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях — Гибралтар, Кюрасао, Мальта. Так, игрокам не нужно тратить время на регистрацию (чтобы играть легально, нужно сначала прийти в центр ставок и предоставить паспортные данные), а налоги проходят мимо российского бюджета.

В офшорной зоне ловили и лицензиатов (и тех, кто под них маскируется). Например, Роскомнадзор блокировал по меньшей мере 3 тыс. «зеркал» fonbet.com и более 1,8 тыс. доменов Betcity. В феврале ФНС добавила в «черный список» 16 новых компаний, в том числе четырех официальных лицензиатов с их международными сайтами.

Ход найдется

В конце марта Минфин анонсировал разработку законопроекта, который ограничит денежные переводы от физлиц нелегальным организаторам азартных игр в онлайн е. По оценкам Николая Оганезова, уже сейчас блокировка платежей между россиянами и незаконными букмекерами идет «очень стремительно». «С другой стороны, если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе... Если есть спрос, будет и предложение», — отмечает он.

Игроки сами же рискуют, обращаясь к нелегалам, — получение выигрыша им там никто не будет гарантировать. Но удобство регистрации в два клика делает свое дело, о чем говорят оценки количества фирм без лицензии. Всё больше людей жалуются на обман в подпольных тотализаторах, говорит председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева. А при этом число игроков растет — «многие молодые люди подсаживаются на такие игры и тратят на них все свои деньги», сетует она.

С учетом измеряемого тысячами числа «зеркал» офшорных букмекеров эффективность системы блокировки выглядит сомнительной . Контрольные закупки — вообще излишние полномочия для ФНС, считает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. По его словам, в законе об оперативно-разыскной деятельности уже предусмотрены такие мероприятия, как проверочная закупка.

министерство фин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Юрист Денис Зайцев Внесенное предложение свидетельствует скорее о неэффективном взаимодействии ФНС с другими государственными органами. Как следствие, в рассматриваемом случае более эффективным представляется не наделять госорган новыми полномочиями, а устранить неэффективное исполнение ранее предоставленных.

Анатолий Клейменов, адвокат коллегии адвокатов «Меклер и партнеры», считает, что закреплять за ФНС такую функцию вполне логично. Но «законодательное закрепление такого инструментария, который может способствовать выведению букмекеров из теневого бизнеса, не является каким-то ключевым решением этой проблемы», добавляет он.

«У налоговой службы и ранее был широкий круг возможностей для борьбы с нелегальным игорным бизнесом, — напоминает Клейменов. — Стоит также отметить, что преступления, связанные с незаконной организацией и проведением азартных игр, относятся к компетенции СК, который обладает широким кругом полномочий по расследованию противоправных действий в сфере игорного бизнеса».

У госорганов и так хватает возможностей, чтобы бороться с нелегальным азартным бизнесом. Помогут ли контрольные закупки, зависит от того, как ФНС этим инструментом распорядится, резюмировал специалист.