День Победы — священный праздник для всех народов. Не только для тех, которые непосредственно участвовали в войне: ведь если бы не Победа, все оказались бы в рабстве у фашистов. Но для моего народа это праздник вдвойне: ведь если бы не Победа, все мои соплеменники и единоверцы в Европе — а может быть, и не только в Европе — подверглись физическому истреблению в расстрельных рвах, газовых камерах, лагерях смерти. Наша община каждый год на День Победы отправляет сотни молодых людей посетить Освенцим, этот страшный символ преступлений фашизма, и там они молятся и благодарят Бога за чудесное спасение их дедов и прадедов, отдают долг памяти бойцам Красной армии, переломившим хребет нацистскому чудовищу.

К сожалению, годы идут, и всё меньше остается с нами ветеранов Великой Отечественной войны, всё меньше тех, кто своими глазами видел ужасы холокоста и нацистской оккупации. Но помнить о тех страшных годах, праздновать Великую Победу, благодарить победителей мы должны и сегодня, и в будущем. Прежде всего потому, что лишь усвоив уроки той войны, мы можем быть уверены, что ничего подобного никогда больше не случится.

Рассказывают, как однажды эсэсовец пришел, чтобы убить еврея. Уже поднял пистолет и вдруг увидел, что еврей улыбается и что-то шепчет про себя. «Что ты там бормочешь, еврей?» — спросил нацист. «Молюсь, произношу слова благодарности Богу». Эсэсовец поразился еще больше: «За что ты благодаришь своего бога, если сейчас я тебя застрелю?!» А еврей в ответ: «Благодарю за то, что он не сотворил меня таким, как ты».

Действительно, в каждом поколении противостоят друг другу люди, несущие в душе искру Божию, и другие — те, кто готов убивать ради своей гордыни. Если, не дай бог, вторые доводят дело до большой войны, у первых не остается иного выхода, кроме как уничтожать агрессора. Потому что альтернатива, поиск политических компромиссов с силами зла приводит только к тому, что жертв становится на порядок больше. Это важный урок Второй мировой войны.

Но еще более важный урок дала нам Победа. Когда фашистский рейх был, наконец, уничтожен, перед народами-победителями встал вопрос, что делать дальше. Наверняка были многие, кто хотел мстить — за свои разрушенные дома, за убитых однополчан, за замученных родных и близких… Но этих людей Бог сотворил не такими, как нацисты — они избрали иной путь. Те, кто бил врага в рядах Красной армии, кто выжил в холокост, поняли, что самый правильный ответ после победы над силами зла — это самим творить добро. Начать новую жизнь. Вновь отстроить свой дом, создать семью, приобрести профессию — в общем, сделать всё, чтобы свет победил тьму не только на поле боя, но и в вечной битве за человеческие души.

Этот урок актуален и сегодня. Мы должны делать всё, что от нас зависит, чтобы свет вновь и вновь побеждал тьму: творить добро, правильно воспитывать детей, сохранять вечные ценности, на которых изначально строилась человеческая мораль. Это наш долг перед ветеранами, перед солдатами Великой Победы, перед поколением, которое рисковало жизнью, чтобы спасти человечество от фашистского порабощения.

Автор — главный раввин России