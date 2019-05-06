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В Госдуме сравнили со спектаклем вызов Порошенко в Генпрокуратуру Украины

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Фото: РИА Новости
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Вызов уходящего президента Украины Петра Порошенко на допрос в Генеральную прокуратуру (ГПУ) напомнил депутату Госдумы от Крыма Андрею Козенко украинский спектакль, где кум кума пригласил на допрос. Об этом он рассказал «Известиям» в понедельник, 6 мая.

Ранее в этот же день СМИ сообщили о том, что ГПУ вызвала Порошенко на допрос во вторник по делу о трагедии на киевском майдане в 2014 году. Главе государства также предстоит подписать протокол своего допроса, который провели в ноябре 2016 года. Отмечается, что Порошенко неоднократно уклонялся от требования подписать документ.

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Пока речь идет только о допросе в качестве свидетеля, отметил Козенко. В то же время он не исключил, что вызов действующего украинского лидера на допрос может быть попыткой выслужиться перед избранным президентом Владимиром Зеленским.

«А значит, это может оказаться первой весточкой и указанием Порошенко на его место, а также послужить началом для дальнейшего «раскулачивания», — сказал депутат.

Он назвал происходящее политической игрой и усомнился в украинском правосудии. «Мало кто на Украине стремится найти виновных во всех резонансных преступлениях, совершенных за пять лет», — заключил парламентарий.

Ранее 6 мая директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» назвал местью оппонентов вызов уходящего президента в Генеральную прокуратуру.

22 апреля Генпрокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу администрации Порошенко Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова, а также бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Победу одержал артист Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов избирателей, тогда как действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация Зеленского должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Протесты, получившие название евромайдан, длились несколько месяцев. Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стала площадь Независимости (майдан Незалежности). В результате в феврале 2014 года в стране произошел государственный переворот, погибло более 100 человек

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