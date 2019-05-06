Политолог назвал местью вызов Порошенко в Генпрокуратуру Украины

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов назвал местью оппонентов вызов в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) уходящего президента Петра Порошенко.

Ранее в понедельник, 6 мая, СМИ сообщили о том, что ГПУ вызвала Порошенко на допрос во вторник по делу о трагедии на киевском майдане в 2014 году. Кроме того, главе государства необходимо будет подписать протокол своего допроса, который провели в ноябре 2016 года. Отмечается, что глава государства неоднократно уклонялся от требования подписать документ.

По мнению Мартынова, попытки сохранить «условно цивилизованное» лицо передачи власти на Украине не увенчались успехом.

«По сложившейся в последнее время украинской традиции президент подвергается актам политической мести. И Порошенко не исключение», — рассказал «Известиям» Мартынов.

По его словам, на сегодняшний день нельзя исключать никаких вариантов развития событий. Эксперт напомнил, что в свое время в тюрьме сидела экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, а бывший президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию, потому что его жизни угрожала опасность.



22 апреля Генпрокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу администрации Порошенко Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова, а также бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Победу одержал артист Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов избирателей, тогда как действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация Зеленского должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Протесты, получившие название евромайдан, длились несколько месяцев. Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стала площадь Независимости (майдан Незалежности). В результате в феврале 2014 года в стране произошел государственный переворот, погибло более 100 человек. Новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.



С итогами майдана не согласились жители Донбасса. На востоке страны началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Новые власти Украины начали военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами этой операции стали более 10 тыс. человек.

Кроме того, в марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к России.