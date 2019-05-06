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Глава Ямала задекларировал 65 млн рублей дохода за 2018 год

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей за 2018 год, сообщается в понедельник, 6 мая, на сайте правительства региона.

«У губернатора в собственности земельный участок площадью в 500 кв. м и легковой автомобиль. В пользовании губернатора находится квартира площадью 72,5 кв. м», — говорится на сайте.

Отмечается, что существенное влияние на размер дохода Артюхова оказало досрочное прекращение полномочий заместителя губернатора ЯНАО в связи с назначением главой региона. Дело в том, что это предполагает выплату компенсации за неиспользованные отпуска, в рамках которых у Артюхова накопился 141 день.

30-летний Артюхов был избран главой ЯНАО 9 сентября 2018 года. Он стал самым молодым главой региона в России. Глава государства Владимир Путин назначил его врио главы ЯНАО в мае 2018 года после того, как экс-руководитель округа Дмитрий Кобылкин получил пост главы Минприроды РФ.

Артюхов занял пост после участия в конкурсе «Лидеры России» — части масштабной программы «Россия — страна возможностей».

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