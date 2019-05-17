Ученых - тьма: в вузах началось масштабное обновление кадров

В России стартовал всемирный рекрутинг преподавателей и ученых для ведущих вузов. Так, университет ИТМО открыл уже 468 вакансий. Талантливых сотрудников ищут в соцсетях и на специализированных онлайн-ресурсах - как отечественных, так и зарубежных. Приглашение иностранцев стало возможным благодаря дополнительному финансированию в рамках госпрограммы поддержки ведущих вузов "5-100". Масштабное обновление кадров, считают эксперты, поможет выиграть в конкурентной борьбе на мировом рынке образовательных услуг. В "войну за таланты" уже включились и другие высшие учебные заведения страны - такие, как ТюмГУ, Балтийский федеральный университет им. Канта и НИТУ МИСиС.

Глобальная охота

За время реализации проекта "5-100", который был запущен в 2012 году, в российских университетах ощутимо выросло количество зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей. В среднем их доля в общем составе сотрудников увеличилась больше, чем в пять раз. Приглашение на конкурентные зарплаты иностранцев, а также уехавших за границу в 90-е годы соотечественников, стало возможным благодаря добавочному финансированию ведущих вузов страны, которое ведется по программе "5-100".

Справка «Известий» Проект «5-100» — госпрограмма поддержки крупнейших российских вузов. Она запущена в соответствии с указом президента от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Цель проекта — повысить престижность российского высшего образования и вывести не менее пяти университетов-участников проекта в сотню лучших вузов авторитетных мировых рейтингов Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities. Вузы, получающие поддержку по программе, поделены на три категории. В первую из них входят семь самых успешных, они имеют и самый большой объем финансирования. Сейчас к ним относятся МФТИ, НГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ, ТГУ и Университет ИТМО. В 2019 году сумма, выделяемая этим вузам, составит 860,96 млн рублей. Вузам второй группы– КФУ, РУДН, Сеченовскому Университету, СПбПУ, ТПУ, ТюмГУ и УрФУ – перечислят 430,48 млн. Университетам третьей группы – БФУ им. Канта, ДВФУ, Самарскому университету, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СФУ, Университету Лобачевского, ЮУрГУ – выделят 122,99 млн.

С 2012 года на руководящие должности в вузы-участники программы было привлечено более 900 специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях, в том числе более 140 управленцев-иностранцев. Включились в работу вузов-победителей и около пяти тыс. молодых научно-педагогических работников, более 540 из которых имеют степень PhD зарубежных университетов.

В нынешнем году охота за талантами вышла на новый рубеж. Так, ИТМО — вуз, получающий самое большое добавочное финансирование согласно программе, выставил объявление о 468 вакансиях. В том числе и на должности, которые пока заняты. В университете "Известиям" сообщили, что ротация вызвана не дефицитом кадров. Причина - в желании выиграть в конкурентной борьбе с другими вузами. Для поиска лучших ИТМО применил сразу несколько новшеств: сконцентрировал вакансии на специально созданном интернет-ресурсе, разместил объявления в соцсетях, выбрав в качестве целевой аудитории преподавателей топ-университетов, а также объединил всю информацию в рамках ежегодного конкурса.

— Мир меняется очень быстро, инструменты и механизмы поиска талантов подстраиваются под сегодняшние реалии. Мы взяли курс на инструменты цифрового маркетинга: соцсети, Telegram-каналы и специализированные интернет-ресурсы, посвященные поиску работы, — сказала "Известиям" заместитель начальника отдела рекрутинга университета ИТМО Евгения Федосовская.

По итогам конкурса эффективность методов проанализируют, и если обращение к преподавателям через группы вузов в соцсетях принесет желаемые результаты, практику повторят.

— В мире идет жесткая конкуренция вузов, ее можно назвать борьбой за талантливых студентов, преподавателей, ученых, — поделился с «Известиями» ректор университета ИТМО Владимир Васильев. — Мы глобальный университет и встроены в эту глобальную повестку. Конкуренция растет, мы это видим и поэтому занимаемся привлечением талантов не только из России, а со всего мира.

Кадровый прессинг

Активная ротация кадров, считают в ИТМО, позволяет добиваться академической мобильности в преподавательской среде, что является одним из основных трендов на мировом рынке образовательных услуг. Поэтому со многими работниками по результатам конкурса заключают срочные договоры. Такая система предусмотрена трудовым законодательством - в частности, "Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу".

Когда срок договора истекает, работник вправе принять участие в конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава наряду с другими претендентами. Иногда в целях обеспечения непрерывности учебного процесса соглашение может быть заключено и без прохождения конкурса, но практически во всех остальных случаях это обязательно.

Такую же кадровую политику сейчас ведут и в других вузах, перед которыми стоит задача войти в сотню лучших высших учебных учреждений мира.

— Эдвард Майклз (директор международной компании McKinsey & Company, несколько десятилетий занимавшийся разработкой стратегий роста и усиления команд талантливых сотрудников — "Известия") почти 15 лет назад ввел термин «война за таланты», — рассказал "Известиям" проректор по персоналу ТюмГУ Андрей Латышев. — С тех пор лучшие компании на практике осознали: в современном мире выигрывают те, кто обладает привлекательным HR-брендом и делает все для развития человеческого капитала. К сожалению, в России такой подход до сих пор мало развит даже в бизнес-среде, не говоря об университетах.

Как объяснили «Известиям» в проектном офисе «5-100», каждый вуз самостоятельно выбирает инструменты, которые он считает эффективными и целесообразными. В интересах участников использовать для этого все ресурсы, подчеркнули представители "5-100".

Так, в Балтийском федеральном университете им. Канта, входящем в программу «5-100», «Известиям» подтвердили, что благодаря политике по привлечению на постоянное место работы не отдельных преподавателей и ученых, а целых научных групп кадровый состав вуза обновился примерно на 70%.

А в НИТУ МИСиС с начала работы программы приступили к работе уже более 200 преподавателей из российских и зарубежных университетов. Специально для развития персонала и повышении эффективности работы в 2019 году в университете была открыта Школа педагогического мастерства, рассказал «Известиям» первый проректор НИТУ МИСиС Сергей Салихов.