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Партнер Зеленского заявил о его выходе из бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский отдал свою долю в бизнесе. Об этом 6 мая изданию «theБабель» заявил его друг и партнер по продюсерской студии «Квартал 95» Сергей Шефир.

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«Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может, мне, может, Борису (Шефиру. — Ред.), я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем», — рассказал он.

Шефир отметил, что при этом Зеленский продолжит получать дивиденды от работы компании. Доля же в бизнесе ему будет возвращена по завершении пяти лет его президентского срока.

24 апреля в пресс-службе «Квартала 95», где Зеленский был совладельцем, а также выступал в роли актера, продюсера, режиссера-постановщика и ведущего, рассказали, что победитель президентских выборов оставит проекты студии.

«Квартал 95» был создан в 2003 году Зеленским совместно с братьями Сергеем и Борисом Шефирами. Как отмечает издание, Сергей является не только бизнес-партнером новоизбранного президента, но и лучшим другом, который поддерживал его во время всей предвыборной кампании.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45.

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