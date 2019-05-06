Суд признал законным продление домашнего ареста Майклу Калви

Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви до 14 июля. Такое решение было принято на заседании суда в понедельник, 6 мая.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — цитирует судью ТАСС.

12 апреля Басманный суд Москвы продлил арест Калви до 14 июля текущего года в рамках дела Baring Vostok о хищении 2,5 млрд рублей. За день до этого суд освободил его из СИЗО и перевел под домашний арест. Также под домашний арест был переведен еще один фигурант дела — бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, ранее признавший вину и давший показания на остальных обвиняемых.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро (ПКБ) задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность данного банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Для этого, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами банка Иваном Зюзиным, Филиппом Дельпалем, Ваганом Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. В соответствии с соглашением об отступном вместо возврата долга бюро должно было передать банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Организация владеет акциями таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет» и др. В 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндекс» вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных на территории Москвы и области, а также в Санкт-Петербурге.