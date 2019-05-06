Крышу школьной столовой сорвало порывом ветра в Приморье

В Приморском крае в селе Новосысоевка порыв ветра сорвал крышу со школьной столовой. Инцидент произошел накануне, 5 мая, на учебный процесс случившееся не повлияло, уроки сегодня проходят по расписанию.

В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю ИА PrimaMedia уточнили, что во время урагана оказалась сорвана часть обшивки двухскатной кровли столовой школы № 1. Площадь поврежденного участка составляет 150 кв. м. Восстановительные работы запланированы на ближайшее время.

Тем временем в Приморье объявлен чрезвычайный, пятый, класс пожарной опасности. Меры действуют в Хасанском районе, где расположен один из самых известных национальных парков Дальнего Востока — «Земля леопарда».