Сенатор оценила призыв депутата рады вытянуть трудовые ресурсы с Донбасса

Депутат Верховной рады Семен Семенченко занимается популизмом, когда заявляет о том, что Киеву необходимо переманить трудоспособное население Донбасса и показать его жителям, что Украина в них нуждается, рассказала в беседе с «Известиями» член комитета по международным делам Совета Федерации Ольга Тимофеева.

Ранее, 4 мая, в передаче на YouTube-канале Politeka Online Семенченко заявил, что с приходом нового президента на Украине должна появиться стратегия в отношении Донбасса, а именно — «обезлюдить» эти территории, вытянув с них трудовые ресурсы.

Официальный Киев не предпринимает никаких реальных шагов для нормализации жизни в Донбассе, отметила сенатор.

«Мир устанавливать никогда не поздно. Просто заявления киевских властей и их реальные действия расходятся абсолютно. Если бы киевская власть преследовала цель действительно восстановить в Донбассе мирную жизнь, то они бы руководствовались Минскими соглашениями», — сказала сенатор.

Первым пунктом в Минских соглашениях значится прекращение огня, но, несмотря на это, обстрелы Донбасса продолжаются, напомнила политик.

У избранного президента Владимира Зеленского есть все возможности, чтобы изменить политику официальных властей в отношении Донбасса, потому что он не отягощен кровавой историей, которая на протяжении пяти лет разворачивалась на Украине, считает Тимофеева.

Пойдет он на этот шаг или нет, покажет время, заключила сенатор.

6 мая депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал предложение украинского коллеги Семенченко «обезлюдить Донбасс» проявлением нацизма.

В свою очередь, Семченко заявил, что в его словах про «обезлюдить Донбасс» нет никакого геноцида, и сравнил свое предложение с действиями России, которые она якобы осуществляет на территории самопровозглашенных республик. Также политик предложил лишать гражданства некоторых украинцев, получивших российский паспорт.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Причинами стали гуманитарная ситуация в данных регионах и агрессивные действия Киева. В первый день приема заявок в Донецке выстроились очереди из желающих получить паспорт.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН, за это время погибло несколько тысяч мирных жителей.