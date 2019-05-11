Самый с усами: Сальвадор Дали и его художества

Отец сюрреализма, один из самых знаменитых и скандальных художников ХХ столетия родился 11 мая 1904 года. В день 115-летия Сальвадора Дали «Известия» вспоминают моменты его долгой и шокировавшей многих жизни
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Фото: Getty Images/Toronto Star/Philippe Halsman
Дали считал, что лучший способ отыскать вдохновение — это долгий и глубокий сон. Спал он часто днем, рядом с мольбертом, чтобы успеть зарисовать увиденное, прежде чем сон забудется
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Фото: Getty Images/Bettmann
В 1929 году Дали примкнул к группе сюрреалистов, возглавляемой Андре Бретоном. Впоследствии Бретон высмеивал своего ученика, ставшего куда популярнее и богаче него самого, придумав анаграмму имени Дали: Avida Dollars («Жадный до долларов» на искаженной латыни)
В 1940-е Дали частично отходит от эстетики сюрреализма, увлекшись академической живописью. Теперь в его полотнах превалировали естественные, неискаженные пропорции — однако сновидческая тематика осталась
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Фото: Getty Images/Bettmann
Во время Второй мировой войны Дали с женой уехал в США, где стал одним из самых востребованных в Голливуде художников, сотрудничая со студией Disney и Альфредом Хичкоком
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Фото: Getty Images/Bettmann
Гала (настоящее имя Елена Дьяконова) была музой, моделью и женой Дали с 1934 года. Родившаяся в Казани «роковая женщина» была старше художника на десять лет; до брака с Дали она была замужем за его другом, поэтом Полем Элюаром
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Фото: Getty Images/Corbis/Bradley Smith
Знаменитые усы были особой гордостью Дали — и одновременно своего рода товарным знаком художника
В 1948 году Дали вернулся в Испанию и поселился на собственной вилле в городке Кадакес в провинции Жирона, неподалеку от его родного Фигераса
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Фото: Getty Images/Gianni Ferrari
Дали никогда не забывал подпитывать свою славу тщательно рассчитанными дозами эксцентрики, появляясь перед фоторепортерами в экзотических одеяниях, с ручным оцелотом в руках или с муравьедом на поводке
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После смерти Галы в 1982 году художник впал в депрессию. У него начала прогрессировать болезнь Паркинсона; в 1984 году он едва не погиб при пожаре в принадлежавшем ему замке Пуболь. 23 января 1989 года Дали умер от сердечной недостаточности. Все свои работы он завещал Испании
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